Каждый день на фронте гибнут самые смелые граждане Украины. Накануне список "Ангелов спорта" пополнился новым именем.

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Невосполнимая потеря

На войне с Россией погиб украинский спортсмен Андрей Дзюбан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Спортивный комитет Украины. Теперь ему навсегда 41.

Сердце воина перестало биться 20 апреля 2025 года. Он погиб при выполнении боевого задания в Суджанском районе Курской области.

Андрей Дзюбан был мастером спорта по национальному боевому искусству хортинг. Он неоднократно становился чемпионом и призером турниров по тайскому боксу и гиревому спорту.

В гражданской жизни Андрей руководил секцией боевых искусств и был основателем клуба кунгфу "Единство". Он также был членом Кременчугского мотоклуба "Ravens MC", где его знали под псевдонимом "Мастер".

В 2024 году спортсмен вступил в 82-ю ОДШБ и имел позывной "Байкер". У него осталась жена и двое детей.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память Андрею Дзюбану...

Напомним, что накануне стало известно о гибели на фронте Владимира Коцура. Он около 30 лет своей жизни отдал спортивной журналистике.