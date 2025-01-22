"Никогда не будем драться": известный боксер о возможном бое с Усиком

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ высказался об Александре Усике. Японец высоко оценил достижения украинца.

В декабре 2024 года Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри. Японский боксер Наоя Иноуэ достойно высказывается об украинском боксере, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Что думает Иноуэ об Усике

Японец считает украинца замечательным боксером, однако сказал, что никогда с ним не будет драться, поскольку имеет соперников в своем дивизионе.

Я не сильно сосредотачиваюсь на нем, ведь у меня есть соперники в моем дивизионе. Но то, что сделал Александр, так, он заслуживает быть названным лучшим боксером 2024 года,

– сказал Наоя Иноуэ.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик может встретиться в реванше с Даниэлем Дюбуа. Однако еще не известно, состоится ли противостояние боксеров.