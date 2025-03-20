"Будешь проклинать себя всю жизнь": легендарный боксер о решении Фьюри о карьере

Рикки Хаттон прокомментировал возможный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Он считает, что "Цыганский король" будет жалеть, если не проведет этот бой.

После реванша с Александром Усиком ожидалось, что Тайсон Фьюри проведет бой с Энтони Джошуа. Однако 13 января "Цыганский король" объявил о завершении карьеры.

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Что сказал Хаттон о решении Фьюри

Легенда бокса думает, что, если Тайсону дадут большие деньги, то он вернется на ринг, пишет 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Фьюри сейчас в таком положении, что может решиться на этот шаг, если нет, то он будет проклинать себя из-за отказа драться с Джошуа всю свою жизнь,

– сказал Рикки Хаттон.

Отметим. Тайсон Фьюри уже завершал карьеру в 2022 году после поединка против Диллиана Уайта. Однако впоследствии "Цыганский король" вернулся в профессиональный ринг.

Напомним, что в последних двух боях в своей карьере Тайсон Фьюри решением судей проиграл Александру Усику.