Після реваншу з Олександром Усиком очікувалося, що Тайсон Ф'юрі проведе бій з Ентоні Джошуа. Однак 13 січня "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.
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Що сказав Хаттон про рішення Ф'юрі
Легенда боксу думає, що, якщо Тайсону дадуть великі гроші, то він повернеться на ринг, пише 24 канал з посиланням на Sky Sports.
Ф'юрі зараз у такому положенні, що може наважитися на цей крок, якщо ні, то він проклинатиме себе через відмову битися з Джошуа все своє життя,
– сказав Ріккі Хаттон.
Відзначимо. Тайсон Ф'юрі вже завершував кар'єру у 2022 році після поєдинку проти Ділліана Вайта. Проте згодом "Циганський король" повернувся у професійний ринг.
Нагадаємо, що в останніх двох боях у своїй кар'єрі Тайсон Ф'юрі рішенням суддів програв Олександру Усику.