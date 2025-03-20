Після реваншу з Олександром Усиком очікувалося, що Тайсон Ф'юрі проведе бій з Ентоні Джошуа. Однак 13 січня "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.

Читайте також Чісора визначився з останнім суперником у кар'єрі: проти кого хоче битися британець

Що сказав Хаттон про рішення Ф'юрі

Легенда боксу думає, що, якщо Тайсону дадуть великі гроші, то він повернеться на ринг, пише 24 канал з посиланням на Sky Sports.

Ф'юрі зараз у такому положенні, що може наважитися на цей крок, якщо ні, то він проклинатиме себе через відмову битися з Джошуа все своє життя,

– сказав Ріккі Хаттон.

Відзначимо. Тайсон Ф'юрі вже завершував кар'єру у 2022 році після поєдинку проти Ділліана Вайта. Проте згодом "Циганський король" повернувся у професійний ринг.

Нагадаємо, що в останніх двох боях у своїй кар'єрі Тайсон Ф'юрі рішенням суддів програв Олександру Усику.