После Усика: известный боксер назвал следующего Короля хевивейта
- Цотне Рогава считает, что Мозес Итаума станет Королем хевивейта после Александра Усика.
- Итаума имеет титул WBO Intercontinental, провел 11 поединков и одержал 11 побед, из которых 9 досрочно.
Цотне Рогава поделился мыслями относительно супертяжелого дивизиона. Украинский боксер оценил представителей хевивейта.
Рогава назвал боксера, который станет Королем хевивейта после Александра Усика. По его мнению, это будет 20-летний британский проспект, сообщает 24 канал со ссылкой на vRINGe.
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Кого выделил Рогава
Цотне Рогава вспомнил бой между Мозесом Итаумой и Демси Маккином. Украинец заявил, что британец хорошо себя проявил в поединке и классно поймал соперника.
Рогава среди качеств "Нового Майка Тайсона" выделил: ум, скорость и отличное видение ситуация. Поэтому он может в будущем достичь вершины супертяжелого дивизиона.
Мозес Итаума показывает очень хороший бокс. Думаю, в будущем он станет чемпионом мира,
– сказал Рогава.
Отметим, что Мозес Итаума владеет титулом WBO Intercontinetal. Всего за карьеру британец провел 11 поединков и одержал 11 побед, из которых 9 боксер одержал досрочно.
В последнем поединке Мозес Итаума дрался против Демси Маккина в декабре прошлого года. Тогда "Новый Майк Тайсон" в первом раунде одолел австралийского соперника.