Рогава назвал боксера, который станет Королем хевивейта после Александра Усика. По его мнению, это будет 20-летний британский проспект, сообщает 24 канал со ссылкой на vRINGe.

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Кого выделил Рогава

Цотне Рогава вспомнил бой между Мозесом Итаумой и Демси Маккином. Украинец заявил, что британец хорошо себя проявил в поединке и классно поймал соперника.

Рогава среди качеств "Нового Майка Тайсона" выделил: ум, скорость и отличное видение ситуация. Поэтому он может в будущем достичь вершины супертяжелого дивизиона.

Мозес Итаума показывает очень хороший бокс. Думаю, в будущем он станет чемпионом мира,

– сказал Рогава.

Отметим, что Мозес Итаума владеет титулом WBO Intercontinetal. Всего за карьеру британец провел 11 поединков и одержал 11 побед, из которых 9 боксер одержал досрочно.

В последнем поединке Мозес Итаума дрался против Демси Маккина в декабре прошлого года. Тогда "Новый Майк Тайсон" в первом раунде одолел австралийского соперника.