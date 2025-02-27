Не захотел в АПЛ: лидер сборной Украины отказал Арсеналу и Манчестер Юнайтед летом 2024 года

Вингер Жироны Виктор Цыганков вызвал интерес со стороны топ-клубов АПЛ после удачного сезона 2024-2025. Однако сам игрок не был заинтересован в изменении страны пребывания.

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков провел яркий прошлый сезон за Жирону. Вингер оформил 8 голов и 7 ассистов в Ла Лиге, чем помог клубу впервые в истории попасть в Лигу чемпионов.

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Отказался от Англии

Поэтому летом на Виктора был спрос на трансферном рынке. Как сообщает 24 Канал со ссылкой El GOL Digital, Цыганков в начале сезона мог оказаться в АПЛ.

Воспитанником Динамо интересовались Арсенал и Манчестер Юнайтед. Они запросили в Жирону трансфер игрока, но переход не состоялся из-за решения самого украинца.

Цыганков отказался от перехода и решил остаться в Жироне, чтобы набрать лучшие кондиции после травмы. У испанского клуба также не было большого желания продавать 27-летнего футболиста.

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Жирона не имела очень выгодных предложений по Виктору, а при этом должна была бы еще половину от суммы трансфера вернуть в Динамо. Контракт Цыганкова с каталонцами действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне украинец выступает менее эффективно из-за постоянных травм. Виктор провел 19 матчей за Жирону, записав на свой счет 1 гол и три ассиста. Его команда занимает 13 место в Ла Лиге после 25 туров.