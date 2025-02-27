Футболіст збірної України Віктор Циганков провів яскравий минулий сезон за Жирону. Вінгер оформив 8 голів та 7 асистів у Ла Лізі, чим допоміг клубу вперше в історії потрапити в Лігу чемпіонів.

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Відмовився від Англії

Через це влітку на Віктора був попит на трансферному ринку. Як повідомляє 24 Канал з посиланням El GOL Digital, Циганков на початку сезону міг опинитися в АПЛ.

Вихованцем Динамо цікавились Арсенал та Манчестер Юнайтед. Вони робили запит в Жирону щодо трансферу гравця, але перехід не відбувся через рішення самого українця.

Циганков відмовився від переходу та вирішив залишитися в Жироні, щоб набрати кращі кондиції після травми. Іспанський клуб також не мав великого бажання продавати 27-річного футболіста.

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Жирона не мала дуже вигідних пропозицій по Віктору, а при цьому мала б ще половину від суми трансферу повернути в Динамо. Контракт Циганкова із каталонцями чинний до літа 2027 року.

У поточному сезоні українець виступає менш ефективно через постійні травми. Віктор провів 19 матчів за Жирону, записавши на свій рахунок 1 гол та три асисти. Його команда посідає 13 місце в Ла Лізі після 25-ти турів.