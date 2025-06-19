Японский боксер после брутального нокаута потерял память

В четверг, 19 июня, состоялся поединок Брайан Норман – Цзинь Сасаки. Боксеры дрались за чемпионский пояс WBO в полусреднем весе.

Американец уверенно защитил свой титул, одержав победу брутальным нокаутом. К сожалению, это поражение имело еще и плохие последствия для здоровья японца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily.co.jp.

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Сасаки потерял память

Оказавшись в пятом раунде на канвасе, Цзинь Сасаки не смог самостоятельно покинуть ринг. Его вынесли на носилках и сразу доставили в больницу.

Боксера сопровождал руководитель спортзала Исио Накая. Он рассказал, что боец потерял частично память – ничего не помнит из того, что происходило в последние полтора месяца:

Сасаки после боя доставили в больницу, где ему сделали КТ. Кровотечений и других травм не обнаружено. Однако из-за сильного удара по затылку он потерял память. Физических травм не обнаружено, но для перестраховки завтра он пройдет обследование в больнице.

Отметим, что до нокаута Цзинь Сасаки также дважды побывал в нокдауне. Он уступил Брайану Норману в пятом раунде после пропущенного удара в голову.

К слову. Всего на профессиональном уровне японец провел 22 боя. В них он одержал 19 побед, из которых 17 нокаутом.

Напомним, что в начале июня из-за проблем со здоровьем вынужденно завершил карьеру другой японский боксер Косей Танака.