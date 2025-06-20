Непобедимый американец считался фаворитом поединка. Он доказал свой статус на ринге, одержав победу в очень брутальном стиле, сообщает 24 Канал.

Читайте также Усик назвал бойца, который способен повторить его карьерный путь

Норман отправил спать Сасаки

Японец очень эмоционально начал поединок. Он пытался действовать первым номером, что было на руку Брайану Норману.

Американец идеально контрпанчил и уже в первом раунде дважды отправил Сасаки в нокдаун благодаря точным ударам в голову. В таком стиле боксеры продолжали и в дальнейшем, а решающим стал пятый раунд.

Японский боксер пошел в атаку, которую левым хуком остановил Норман. Он нанес удар, после которого Цзинь не смог встать самостоятельно – его вынесли с ринга на носилках.

Видеообзор боя Норман – Сасаки

К слову. Для Брайана Нормана это был 28-й бой на профессиональном уровне. В них он одержал все победы, из которых 22 нокаутом.

Напомним, что недавно украинский боксер Виктор Выхрист одержал победу нокаутом в первом раунде. Он эпически вырубил американца Кристофера Лавджоя уже на 28-й секунде боя.