Ястремская разгромила свою соперницу на Australian Open, отдав лишь один гейм

В четверг, 16 января, состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. В одном из них встречались Даяна Ястремская и Данка Ковинич.

Данка Ковинич – Даяна Ястремская 0:2 (0:6, 1:6)

Это было первое очное противостояние между теннисистками. Оно длилось всего 52 минуты и закончилось феерической победой украинки, сообщает 24 Канал.

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Уроженка Одессы со старта захватила инициативу и полностью доминировала на корте. В первом сете только в двух геймах представительница Черногории выиграла больше одного розыгрыша, но и они остались за Даяной, которая повесила сопернице "баранку".

Во второй партии ситуация особо не изменилась. Ковинич удалось взять все же гейм престижа, но в остальных шести Ястремская ни разу не позволила сопернице дойти даже до счета 40:40, в итоге – 6:1.

Немножко статистики. Даяна Ястремская сделала три эйса при одной двойной ошибке, реализовала шесть из семи брейк-поинтов и выиграла каждый из шести геймов на своей подаче. Баланс виннерсов и невынужденных ошибок – 18:6.

Отметим, что эта победа стала юбилейной 20-й для одесситки на турнирах серии Grand Slam. В 1/16 финала австралийского "мэйджора" она будет противостоять седьмой ракетке мира Елене Рыбакиной.