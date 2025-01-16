Данка Ковініч – Даяна Ястремська 0:2 (0:6, 1:6)

Це було перше очне протистояння між тенісистками. Воно тривало лише 52 хвилини та закінчилося феєричною перемогою українки, повідомляє 24 Канал.

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Уродженка Одеси зі старту захопила ініціативу та повністю домінувала на корті. У першому сеті лише у двох геймах представниця Чорногорії виграла більше одного розіграшу, але й вони залишилися за Даяною, яка повісила суперниці "бублик".

У другій партії ситуація особливо не змінилася. Ковініч вдалося взяти все ж таки гейм престижу, але в інших шести Ястремська жодного разу не дозволила суперниці дійти навіть до рахунку 40:40, у підсумку – 6:1.

Трішки статистики. Даяна Ястремська зробила три ейси при одній подвійній помилці, реалізувала шість з семи брейк-поінтів і виграла кожен з шести геймів на своїй подачі. Баланс віннерсів і невимушених помилок – 18:6.

Зазначимо, що ця перемога стала ювілейною 20-ю для одеситки на турнірах серії Grand Slam. В 1/16 фіналу австралійського "мейджора" вона протистоятиме сьомій ракетці світу Єлені Рибакіній.