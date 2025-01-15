Легендарний серб здобув перемогу в чотирьох сетах – 6:1, 6:7, 6:3, 6:2. Цей поєдинок став історичним для всього тенісу.

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Історичне досягнення

В ньому сербський спортсмен став абсолютним рекордсменом "мейджорів", повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Opta Ace. Новак Джокович перевершив показник Роджера Федерера за кількістю матчів на турнірах серії Grand Slam.

Тепер у серба 430 таких ігор, а у швейцарця – 429. У "Ноле" також більше перемог, ніж у Федерера – 380 проти 369.

Дивіться відеоогляд історичного матчу Джокович – Фарія

До слова. Наразі Новак Джокович є рекордсменом за кількістю титулів на "мейджорах". Він тріумфував 24 рази, у трійку за трофеями також входять Рафаель Надаль (22) і Роджер Федерер (20).

Зазначимо, що в 1/16 фіналу сербський тенісист зіграє проти Томаша Махача. Їх протистояння відбудеться 17 січня.