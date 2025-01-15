Юле Німаєр – Марта Костюк 0:2 (3:6, 0:6)

Це було перше очне протистояння між тенісистками. Воно тривало трішки більше, ніж годину та закінчилося впевненою перемогою української спортсменки, повідомляє 24 Канал.

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Цей поєдинок розпочався з затримкою через дощ і був перенесений на інший корт. Попри незручності, це не завадило Марті зі старту захопити в ньому ініціативу.

Перша ракетка України виграла стартові п'ять геймів, але не змогла закрити партію з розгромним рахунком. Німкеня до останнього намагалася відігратися і майже впритул наблизилася до камбеку, проте перемога все ж таки залишилася за Костюк – 6:3.

У другому сеті Марта знову зі старту забезпечила собі відрив, але цього разу вже не дозволяла інтризі повернутися у протистояння. Киянка майже кожен гейм вигравала в серйозній боротьбі та врешті-решт "повісила бублик" суперниці – 6:0.

Трішки статистики. Марта Костюк зробила три ейси при чотирьох подвійних помилках, реалізувала п'ять з шести брейк-поінтів і виграла сім з восьми геймів на своїй подачі. Баланс віннерсів і невимушених помилок – 14:17.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу українка зіграє проти переможниці пари Паула Бадоса – Талія Гібсон.