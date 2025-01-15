Юле Нимаер – Марта Костюк 0:2 (3:6, 0:6)

Это было первое очное противостояние между теннисистками. Оно длилось чуть больше, чем час и закончилось уверенной победой украинской спортсменки, сообщает 24 Канал.

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Этот поединок начался с задержкой из-за дождя и был перенесен на другой корт. Несмотря на неудобства, это не помешало Марте со старта захватить в нем инициативу.

Первая ракетка Украины выиграла стартовые пять геймов, но не смогла закрыть партию с разгромным счетом. Немка до последнего пыталась отыграться и почти вплотную приблизилась к камбэку, однако победа все же осталась за Костюк – 6:3.

Во втором сете Марта снова со старта обеспечила себе отрыв, но на этот раз уже не позволяла интриге вернуться в противостояние. Киевлянка почти каждый гейм выигрывала в серьезной борьбе и в конце концов "повесила бублик" сопернице – 6:0.

Немножко статистики. Марта Костюк сделала три эйса при четырех двойных ошибках, реализовала пять из шести брейк-поинтов и выиграла семь из восьми геймов на своей подаче. Баланс виннерсов и невынужденных ошибок – 14:17.

Отметим, что в 1/16 финала украинка сыграет против победительницы пары Паула Бадоса – Талия Гибсон.