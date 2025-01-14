Россиянин был явным фаворитом против 418-й ракетки мира, который впервые сыграл в основной сетке "мэйджора" в своей карьере. Медведев выиграл стартовую партию, но после этого у него развалилась игра и он уже традиционно для себя начал нервничать, сообщает 24 Канал.

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Настоящая русская культура

"Нейтральный" теннисист проиграл следующий сет и не смог начать доминировать в третьем. В конце партии он в очередной раз ошибся и Касидит Самредж получил два сетбола.

Именно после этого эпизода россиянин потерял контроль над собой. Он устроил настоящую истерику на корте и начал бить сетку своей ракеткой, из-за чего она сломалась.

Это вызвало возмущение болельщиков, которые освистали "запоребрикового" спортсмена. В паузе между сетами, который Даниил в конце концов проиграл, работникам стадиона пришлось поправлять сетку и заново выставлять на нужный уровень.

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Отметим, что в результате россиянину все же удалось перевернуть игру и одержать победу со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. В следующем раунде он сыграет против 19-летнего представителя США Лернера Тина.