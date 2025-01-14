Маяр Шериф – Даяна Ястремская 0:2 (1:6, 4:6)

Это было первое очное противостояние между теннисистками. Оно длилось всего 73 минуты и закончилось комфортной победой украинки, сообщает 24 Канал.

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Даяна со старта захватила инициативу и практически не оставила своей сопернице шансов в первом сете. Она выиграла пять первых геймов и одержала итоговую победу со счетом 6:1.

Вторая партия была более напряженной. Обе соперницы, хоть и не без проблем, но защищали свои подачи и решающим стал единственный брейк. Его себе в актив записала в третьем гейме уроженка Одессы, которая закрыла сет со счетом 6:4.

Немножко статистики. Даяна Ястремская сделала пять эйсов при двух двойных ошибках, реализовала три из семи и отыграла все шесть брейк-поинтов. Она выиграла каждый из девяти геймов на своей подаче, а также имела впечатляющее преимущество по виннерсам – 22:3.

В следующем круге соперницей Даяны Ястремской станет представительница Черногории Данка Ковинич, которая пропустила почти полностью прошлый сезон из-за травмы спины. В 1/64 финала она одолела 44-ю ракетку мира Лулу Сун.

Напомним, что во второй круг Australian Open из украинок также пробились Марта Костюк и Элина Свитолина. Четвертой нашей землячкой на этой стадии может стать Ангелина Калинина, которая в стартовом поединке будет встречаться с титулованной Онс Жабер.