Ястремская с победы над третьей ракеткой Италии стартовала на турнире в Линце: видеообзор игры

Во вторник, 28 января, состоялись матчи 1/16 финала турнира серии WTA 500 в Линце. Закрывал программу игрового дня поединок между Даяной Ястремской и Лучией Бронцетти.

Даяна Ястремская – Лучия Бронцетти 2:0 (7:6, 7:5)

Это было первое очное противостояние между теннисистками. Оно длилось чуть больше, чем два часа и закончилось непростой победой украинки, сообщает 24 Канал.

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Даяна в середине первого сета сделала брейк и оторвалась от соперницы. Однако имея преимущество со счетом 5:3 уроженка Одессы не смогла подать на партию, потеряв два сетбола. В конце концов все решалось на тай-брейке, который Ястремская выиграла в упорной борьбе – 8:6.

Во втором сете соперницы со старта обменялись брейками, после чего успешно защищали свои подачи. При счете 4:5 итальянка имела сетбол на приеме, но не реализовала его. Уже в следующем гейме Даяна сделала брейк и закрыла матч на своей подаче – 7:5.

Смотрите видеообзор матча Ястремская – Бронцетти

Немножко статистики. Даяна Ястремская сделала пять эйсов при семи двойных ошибках, реализовала каждый из трех и защитила 6 из 8 брейк-поинтов. На своей подаче украинка выиграла 10 из 12 геймов.

Отметим, что в следующем круге соперницей Даяны Ястремской станет представительница Хорватии Антония Ружич. Она в 1/16 финала одолела Маяр Шериф.

Напомним, что также с 1/8 финала турнира в Линце будет стартовать еще одна украинка. Элина Свитолина сыграет с победительницей пары Синья Краус – Анна Блинкова.