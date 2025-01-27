Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ульрикке Эйкери / У Фансень – 6:3, 6:4

Людмила и Надежда Киченок в парном разряде сыграли против норвежской теннисистки Ульрикке Эйкери и представительницей Тайваня У Фансэн. Сестры одержали победу над тандемом оппоненток в двух сетах, сообщает 24 канал.

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Как тандем Киченок прошел в четвертьфинал

Матч сестер Киченок против норвежской и тайваньской теннисисток длился 1 час и 17 минут. Игра завершилась победой Людмилы и Надежды – 6:3, 6:4.

Украинские теннисистки совершили четыре эйса и допустили две двойные ошибки. Сестры Киченок также использовали пять из десяти брейк-пойнтов.

Отметим, что на турнире в Австрии Людмила и Надежда Киченок сыграли впервые за полгода. До этого сестры в паре представляли Украину на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В четвертьфинале WTA 500 в Линце тандем сестер Киченок сыграет против победителя поединка Катаржина Питтер / Фанни Штоллар – Юлия Грабер / Синья Краус.