Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Ульрікке Ейкері / У Фансень – 6:3, 6:4

Людмила та Надія Кіченок у парному розряді зіграли проти норвезької тенісистки Ульрікке Ейкері та представницею Тайваню У Фансень. Сестри здобули перемогу над тандемом опоненток у двох сетах, повідомляє 24 канал.

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Як тандем Кіченок пройшов у чвертьфінал

Матч сестер Кіченок проти норвезької та тайванської тенісисток тривав 1 годину та 17 хвилин. Гра завершилась перемогою Людмили та Надії – 6:3, 6:4.

Українські тенісистки здійснили чотири ейси та допустили дві подвійні помилки. Сестри Кіченок також використали п'ять з десяти брейк-пойнтів.

Зазначимо, що на турнірі в Австрії Людмила та Надія Кіченок зіграли вперше за пів року. До цього сестри у парі представляли Україну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

У чвертьфіналі WTA 500 в Лінці тандем сестер Кіченок зіграє проти переможця поєдинку Катаржина Піттер / Фанні Штоллар – Юлія Грабер / Сінья Краус.