У поєдинку парного розряду 1/8 фіналу на Відкритому чемпіонаті Австралії Людмила Кіченок з Чжань Хаоцін протистояли Крістіні Младенович і Чжан Шуай. По завершенню гри українка проігнорувала представницю Франції біля сітки, яка в післяматчевому коментарі звинуватила суперниць у неспортивній поведінці.

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Пояснення від українки

Людмила Кіченок пояснила, чому не потиснула руку Крістіні Младенович. Вона заявила, що причиною цьому стала агресивна поведінка француженки, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм української тенісистки.

Я отримала дуже прямі погрози від своєї суперниці під час матчу після того, як ненавмисно влучила в неї тенісним м’ячем. Відповідь на мої численні вибачення була: "Наступного разу будеш уважнішою". Я не вважаю належним жест поваги, такий як рукостискання в кінці матчу, з людьми, які використовують вербальні погрози. Крапка,

– написала Кіченок.

Також українка розписала по пунктах, що саме її обурило:

Порушення спортивної етики: Вербальні погрози на тенісному корті суперечать принципам спортивної поведінки. Теніс – це гра, яка сприяє повазі до суперників, суддів та цілісності спорту. Погрози створюють ворожу атмосферу, підриваючи дух чесної гри та товариськості. Психологічний вплив: Вербальні погрози можуть мати значний психологічний вплив на гравців. Теніс вимагає концентрації та психологічної зосередженості, а погрози можуть порушити здатність гравця виступати на найвищому рівні. Це може викликати страх, тривогу та стрес, впливаючи на їхню загальну продуктивність і задоволення від гри. Погіршення атмосфери в тенісній спільноті: Вербальні погрози сприяють створенню негативної атмосфери в тенісній спільноті. Такі вчинки можуть відлякувати нових гравців від участі та псувати репутацію спорту,

Нагадаємо, що українсько-тайванський дует поступився в тому матчі у двох сетах з рахунком 6:7, 2:6. Младенович і Шуай вилетіли з турніру в наступному раунді.