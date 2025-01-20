У понеділок, 20 січня, відбувся матч парного розряду третього кола на Australian Open-2025. У ньому Людмила Кіченок з Чжань Хаоцін поступилися Крістіні Младенович і Чжан Шуай.

Читайте також Поїхав дах: тенісистка з Росії визвірилась на чоловіка після ганебної поразки від Світоліної

Кіченок не потисла руку Младенович

Після протистояння Людмила відмовилася тиснути руку французькій суперниці. Підійшовши до сітки, українка проігнорувала Младенович, однак потисла руку китаянці Шуай, пише 24 канал з посиланням на Eurosport Tennis.

У післяматчевому інтерв'ю Младенович звинуватила Кіченок та Хаоцін у неспортивній поведінці.

Якщо вам потрібна моя справжня думка, то я скажу, що суперниці розбудили мене, оскільки демонстрували неспортивну поведінку під час моєї подачі, і я дуже розлютилась. Я подумала: "Добре, ось так ми почнемо матч". Це було для мене тригерним моментом, і це мене розбудило,

– сказала французька тенісистка.

Відмова Кіченок тиснути руку: дивіться відео

Відзначимо, що до наступного кола Australian Open-2025 у парному розряді змогла пробитися лише Марта Костюк.