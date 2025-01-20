В понедельник, 20 января, состоялся матч парного разряда третьего круга на Australian Open-2025. В нем Людмила Киченок с Чжань Хаоцин уступили Кристине Младенович и Чжан Шуай.

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Киченок не пожала руку Младенович

После противостояния Людмила отказалась пожимать руку французской сопернице. Подойдя к сетке, украинка проигнорировала Младенович, однако пожала руку китаянке Шуай, пишет 24 канал со ссылкой на Eurosport Tennis.

В послематчевом интервью Младенович обвинила Киченок и Хаоцин в неспортивном поведении.

Если вам нужно мое истинное мнение, то я скажу, что соперницы разбудили меня, поскольку демонстрировали неспортивное поведение во время моей подачи, и я очень разозлилась. Я подумала: "Хорошо, вот так мы начнем матч". Это было для меня триггерным моментом, и это меня разбудило,

– сказала французская теннисистка.

Отказ Киченок пожимать руку: смотрите видео

Отметим, что в следующий круг Australian Open-2025 в парном разряде смогла пробиться только Марта Костюк.