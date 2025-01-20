В понедельник, 20 января, состоялся матч парного разряда третьего круга на Australian Open-2025. В нем Людмила Киченок с Чжань Хаоцин уступили Кристине Младенович и Чжан Шуай.
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Киченок не пожала руку Младенович
После противостояния Людмила отказалась пожимать руку французской сопернице. Подойдя к сетке, украинка проигнорировала Младенович, однако пожала руку китаянке Шуай, пишет 24 канал со ссылкой на Eurosport Tennis.
В послематчевом интервью Младенович обвинила Киченок и Хаоцин в неспортивном поведении.
Если вам нужно мое истинное мнение, то я скажу, что соперницы разбудили меня, поскольку демонстрировали неспортивное поведение во время моей подачи, и я очень разозлилась. Я подумала: "Хорошо, вот так мы начнем матч". Это было для меня триггерным моментом, и это меня разбудило,
– сказала французская теннисистка.
Отказ Киченок пожимать руку: смотрите видео
Отметим, что в следующий круг Australian Open-2025 в парном разряде смогла пробиться только Марта Костюк.