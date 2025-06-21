Сенсационная Ястремская установила уникальный рекорд среди украинских теннисисток

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал травяного турнира WTA в Ноттингеме. Параллельно одесситка установила историческое достижение.

Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в финал травяного турнира. Благодаря этому успеху она стала первой украинкой, которая сумела дойти до финалов турниров WTA на всех типах покрытия, пишет 24 Канал со ссылкой на Большой теннис Украины.

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Историческое достижение Ястремской

Ранее Даяна пять раз играла в финалах турниров WTA на хардовом покрытии, один – на грунте, а теперь дошла до решающего поединка на траве.

Интересно, что среди представителей мужского украинского тенниса такое достижение покорил Андрей Медведев.

Финалы Ястремской на всех типах покрытия

Хард: Гонконг (2018), Хуахин (2019), Аделаида (2020), Лион (2022), Линц (2025)

Грунт: Страсбург (2019)

Трава: Ноттингем (2025)

Отметим, что Даяна стала лишь второй украинкой, которая доходила до финала турнира WTA на траве. В 2008 году Екатерина Володько стала победительницей Birmingham Classic.

К слову. Даяна Ястремская завоевывала титулы на харде и грунте. В случае победного финала в Ноттингеме одесситка станет первой украинкой, которая побеждала на всех трех покрытиях.

Отметим, что в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме Даяна Ястремская сыграет против победительницы пары Маккартни Кесслер – Ребекка Шрамкова.

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