Даяна Ястремська вперше у своїй кар'єрі вийшла у фінал трав'яного турніру. Завдяки цьому успіху вона стала першою українкою, яка зуміла дійти до фіналів турнірів WTA на усіх типах покриття, пише 24 Канал з посиланням на Великий теніс України.

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Історичне досягнення Ястремської

Раніше Даяна п'ять разів грала у фіналах турнірів WTA на хардовому покритті, один – на ґрунті, а тепер дійшла до вирішального поєдинку на траві.

Цікаво, що серед представників чоловічого українського тенісу таке досягнення підкорив Андрій Медведєв.

Фінали Ястремської на усіх типах покриття

Хард: Гонконг (2018), Хуахін (2019), Аделаїда (2020), Ліон (2022), Лінц (2025)

Ґрунт: Страсбург (2019)

Трава: Ноттінгем (2025)

Зазначимо, що Даяна стала лише другою українкою, яка доходила до фіналу турніру WTA на траві. У 2008 році Катерина Володько стала переможницею Birmingham Classic.

До слова. Даяна Ястремська здобувала титули на харді та ґрунті. У разі переможного фіналу в Ноттінгемі одеситка стане першою українкою, яка перемагала на усіх трьох покриттях.

Зазначимо, що у фіналі турніру WTA 250 у Ноттінгемі Даяна Ястремська зіграє проти переможниці пари Маккартні Кесслер – Ребекка Шрамкова.

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