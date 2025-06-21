Даяна Ястремська – Магда Лінетт 2:0 (6:4, 6:4)

У суботу, 21 червня, Даяна Ястремська зустрілась з Магдою Лінетт у 1/2 фіналу WTA 250. Це була шоста зустріч тенісисток в кар'єру – загальний рахунок 4:1 на користь українки, повідомляє 24 канал.

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Результат матчу Ястремська – Лінетт

Даяна Ястремська добре розпочала матч, нав'язавши свою гру Магді Лінетт. Польська тенісистка чинила супротив, але все одно перший сет завершився з рахунком 6:4 на користь української тенісистки.

У другій партії Ястремська майже закрила матч проти Лінетт, але через погодні умови матч було перервано. Перед зупинкою зіркова українська тенісистка вела у рахунку – 4:1.

Згодом дощ припинився, а матч було поновлено. Польська тенісистка додала після перерви, забравши два гейми. Даяна Ястремська змогла зібратись з силами та здолала суперницю з рахунком 6:4.

Статистика матчу. Даяна Ястремська виконала 5 ейсів та припустилась 1 подвійної помилки. Тоді як Магда Лінетт здійснила 2 подвійні помилки та зробила 3 подачі навиліт.

У підсумку Даяна Ястремська закрила матч – 2:0. Таким чином українська тенісистка зіграє у першому в кар'єрі фіналі турніру серії WTA.

У вирішальному матчі Даяна Ястремська зіграє проти переможниці матчу Маккартні Кесслер – Ребекка Шрамкова. Друга фіналістка визначиться сьогодні 21 червня – початок гри приблизно о 15:35 за київським часом.

Нагадаємо, що у 1/8 фінал WTA 250 Даяна Ястремська перемогла Лейлу Фернандес, переможницю US Open-2021.