Лейла Фернандес – Даяна Ястремська 0:2 (3:6, 6:7(6))

У першому колі турніру українка зустрілася з сербкою Ольгою Данілович, яку зуміла перемогти. Після цього вона здолала хорватку Антонію Ружич, пише 24 Канал.

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Потужна перемога Даяни

З перших геймів Ястремська взяла ініціативу у свої руки. Вже в першому сеті вона перемагала з рахунком 0:3, а згодом відіграла три брейкпойнти, завершивши раунд на свою користь.

У другому сеті боротьба була вже більш запеклою. Українка здійснила брейк у дев'ятому геймі і мала змогу завершити сет, однак Фернандес вдалося перевести гру на тайбрейк. Попри це українка все ж змогла дотиснути суперницю.

Матч тривав 1 годину 49 років.

Цікаво. Лейла Фернандес є фіналісткою Відкритого чемпіонату США з тенісу 2021 року.

Відзначимо, що Даяна Ястремська вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA в Ноттінгемі. У наступному раунді вона зіграє проти переможниці пари Магди Лінетт та Клари Таусон.