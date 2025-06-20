Лейла Фернандес – Даяна Ястремская 0:2 (3:6, 6:7(6))

В первом круге турнира украинка встретилась с сербкой Ольгой Данилович, которую сумела победить. После этого она одолела хорватку Антонию Ружич, пишет 24 Канал.

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Мощная победа Даяны

С первых геймов Ястремская взяла инициативу в свои руки. Уже в первом сете она побеждала со счетом 0:3, а затем отыграла три брейкпойнта, завершив раунд в свою пользу.

Во втором сете борьба была уже более ожесточенной. Украинка совершила брейк в девятом гейме и могла завершить сет, однако Фернандес удалось перевести игру на тайбрейк. Несмотря на это украинка все же смогла дожать соперницу.

Матч длился 1 час 49 лет.

Интересно. Лейла Фернандес является финалисткой Открытого чемпионата США по теннису 2021 года.

Отметим, что Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA в Ноттингеме. В следующем раунде она сыграет против победительницы пары Магды Линетт и Клары Таусон.