"Приближается к концу": звездный защитник Реала сообщил о возможном завершении карьери
- Дани Карвахаль, защитник Реала, сообщил о возможном завершении карьеры, ввиду травмы и реабилитации.
- В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за Реал, а в прошлом году был важной частью успехов клуба и сборной Испании.
- Карвахаль был номинантом на "Золотой мяч" 2024 года после побед в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Евро-2024.
Защитник Реала Дани Карвахаль сообщил, что в ближайшее время может завершить карьеру. Он считает, что должен быть реалистом.
В октябре 2024 года Дани Карвахаль получил ужасную травму во время матча. Игрок до сих пор продолжает проходить реабилитацию
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Карвахаль может завершить карьеру
Испанский защитник сделал предположение, что его футбольная карьера может вскоре подойти к концу, пишет 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
Это было долгое путешествие. Моя спортивная карьера уже близится к завершению. Я должен быть реалистом,
– сказал Дани Карвахаль.
Справка. В текущем сезоне Дани Карвахаль сыграл в 11 матчах мадридского Реала во всех турнирах. В своем активе капитан "галактикос" имеет один забитый мяч.
Отметим, что в прошлой кампании испанец сыграл ключевую роль в успехах Реала и сборной Испании. Он торжествовал в Ла Лиге, Лиге чемпионов и стал победителем Евро-2024. За свои успехи попал в список номинантов на "Золотой мяч" 2024 года.