В октябре 2024 года Дани Карвахаль получил ужасную травму во время матча. Игрок до сих пор продолжает проходить реабилитацию

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Карвахаль может завершить карьеру

Испанский защитник сделал предположение, что его футбольная карьера может вскоре подойти к концу, пишет 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Это было долгое путешествие. Моя спортивная карьера уже близится к завершению. Я должен быть реалистом,

– сказал Дани Карвахаль.

Справка. В текущем сезоне Дани Карвахаль сыграл в 11 матчах мадридского Реала во всех турнирах. В своем активе капитан "галактикос" имеет один забитый мяч.

Отметим, что в прошлой кампании испанец сыграл ключевую роль в успехах Реала и сборной Испании. Он торжествовал в Ла Лиге, Лиге чемпионов и стал победителем Евро-2024. За свои успехи попал в список номинантов на "Золотой мяч" 2024 года.