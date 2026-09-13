"Совсем скоро он выступит в UFC": Донченко рассказал о новой украинской звезде ММА

Украинский боец Даниил Донченко уже успешно набирается опыта и зарабатывает репутацию в UFC. Он считает, что вскоре в этом популярном промоушене появится еще один наш соотечественник.

Этот спортсмен помогал Донченко готовиться к поединку с Пунахеле Сориано на турнире в Париже. В эксклюзивном интервью 24 Канала Даниил назвал имя будущей звезды.

Дмитрий Гриценко будет выступать в UFC

Даниил Донченко убежден, что вскоре мы увидим на соревнованиях, организованных другом Дональда Трампа Дейной Уайтом, еще одного украинца – Дмитрия Гриценко.

Очень помогает наш известный украинский перспективный боец, который, дай Бог, очень скоро будет в UFC, для этого уже предпринимается много шагов. Я имею в виду Дмитрия Гриценко. Он работал со мной перед моим дебютом с Родриго Сезинандо, сильно помогал перед боем с Сориано,

– сказал Донченко о том, как проходила подготовка к его бою.

Гриценко стал известен благодаря выступлениям в другом популярном промоушене ММА Bellator. На свои поединки в октагоне он ездил с разрешения командиров, ведь защищал Украину в составе Сил обороны.

Донченко хочет сразиться с чемпионами

Даниил Донченко после победы над Сориано вызвал на поединок Даниэля Родригеса, занимающего 15-е место в рейтинге UFC. Украинец считает, что может отобрать у соперника этот статус еще до конца года и готов провести поединок на последнем турнире года.

Если же ему позволят полноценно провести трехмесячный тренировочный лагерь, то Донченко хочет сразиться с бывшими чемпионами UFC – Джеком Деллом Маддаленой, Леоном Эдвардсом, Белалой Мухаммадом, Майком Мелоттой или Хоакином Бакли.