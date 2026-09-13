Цей спортсмен допомагав Донченку готуватися до поєдинку з Пунахеле Соріано на турнірі в Парижі. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Данііл назвав ім'я майбутньої зірки.

Дмитро Гриценко буде в UFC

Данііл Донченко переконаний, що ми скоро побачимо на змаганнях, організованих другом Дональда Трампа Дейною Вайтом, ще одного українця – Дмитра Гриценка.

Дуже допомагає наш відомий український проспект, який, дай Боже, дуже скоро буде в UFC, для цього вже відбуваються багато дій. Маю на увазі Дмитра Гриценка. Він працював зі мною перед моїм дебютом з Родріго Сезінандо, сильно допомагав перед Соріано,

– сказав Донченко про те, як відбувалася підготовка до його бою.

Гриценко став відомим завдяки виступам в іншому популярному промоушені ММА Bellator. На свої поєдинки в октагоні їздив з дозволу командирів, адже захищав Україну у складі Сил оборони.

Донченко хоче битися з чемпіонами

Данііл Донченко після перемоги над Соріано викликав на двобій Даніеля Родрігеса, який посідає 15-те місце у рейтингу UFC. Українець вважає, що може відібрати у суперника цей статус ще до кінця року і готовий провести поєдинок на останньому турнірі року.

Якщо ж йому дадуть повноцінно провести тренувальний табір тривалістю три місяці, то Донченко хоче битися з колишніми чемпіонами UFC – Джеком Деллом Маддаленою, Леоном Едвардсом, Белалою Мухаммадом, Майком Мелоттою чи Хоакіном Баклі.