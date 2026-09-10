Увечері 5 вересня український проспект напівсередньої ваги (до 77 кілограмів) UFC Данііл Донченко здобув яскраву перемогу над американцем Пунахеле Соріано під час турніру у Парижі. Для 25-річного бійця це четверта звитяга у чотирьох поєдинках найбільшої ММА-ліги світу.

Данііл Донченко (16-2 та 4-0 в UFC) увірвався до еліти ММА доволі стрімко. Торік у лютому стало відомо, що на той момент 23-річний спортсмен із Коростеня поповнить склад 33-го сезону бійцівського реаліті-шоу The Ultimate Fighter.

У травні – червні UFC українець потрапив у два епізоди TUF 33, а після перемог у них – вийшов до фіналу легендарного медіапродукту від UFC.

До свого бою з Соріано Данііл підходив вже у статусі чемпіона TUF, спортсмена з переможною серією у лізі та статусом "зірки, що сходить". Після того як усі троє суддів зафіксували його перемогу, український боєць дав ексклюзивне інтерв'ю 24 Каналу.

Чи задоволений Донченко боєм на UFC у Парижі

Данііле, яка твоя оцінка поєдинку проти Пунахеле Соріано?

Головне, що ми його виграли. Напередодні бою було багато тиску, бо всі казали, що це сильний опонент і великий стрибок в опозиції для мене.

Перед минулими виступами усі люди були впевнені у моїх перемогах, а тут думки фанатів трохи розділились. Це додало інтриги.

Ми з командою вирішили показати, що я не просто випадковий боєць, який перемагає дебютантів чи ветеранів. Тут завданням було продемонструвати, що я на голову сильніший і якщо ми не дозволимо – він по мені не влучить. У першому та другому раунді ви це бачили.

У третьому він почав боротись і у нього навіть десь це виходило, але лише тому, що я взагалі не переживав щодо переводу у партер, а шукав удару ліктем. Якби я сказав собі: "Та ні, не треба, щоб він мене перевів", то Соріано б це й не зробив.

Бій Данііл Донченко – Пунахеле Соріано / Фото Getty Images

Чи вдалось вийти з октагона здоровим?

Так, я виграв з мінімальним для себе "уроном". Жодного синяка, усе лице ціле. Звісно, міг закінчити й у першому раунді, чи другому. Але усе було під контролем і я насолоджувався. Тепер люди знають, що можу і рубатись, і грамотно вести зустріч, і грамотно виступити з елементами рубки.

Я лише один рік в UFC. Ось 12 вересня буде рік з моменту дебюту. За цей час маю чотири перемоги, два нокаути, один бонус за нокаут у 100 тисяч доларів. Рухаємось далі.

"Якби був задушливий прийом від Соріано – краще б заснув"

У третьому раунді стався парадоксальний епізод, коли Соріано був у панівній позиції в партері, але в цей момент удари ліктями йому завдавав саме ти. Відчував якусь небезпеку тоді?

У моменті він мене взяв на прийом і відчув, що можу терпіти. Пізніше Соріано почав мене трохи розтягувати, я почав бити його ліктями й він трішки відпустив. Тоді реально сильно його бив.

Камера не передає того, наскільки це були сильні удари, але у мене після бою аж лікоть набряк.

Дещо згодом Соріано знову почав мене розтягувати. Воно було боляче. Але в той момент думав: "Нехай рве мені якісь зв'язки коліна і я потім випаду на пів року, але цей бій я уже виграв і дотерплю".

Але ви таки опинилися у стійці…

Так, я подивився на годинник, а там дві хвилини до кінця бою. Зрозумів, що ні, терпіти стільки часу – дуже довго, треба виходити. Знов почав бити його ліктями, суперник майже відпустив і я вийшов. Було, звісно, небезпечно, але впевненість у собі не втрачав.

Зараз відчуваю обов'язок доводити усім, що навіть у найважчих ситуаціях, найжахливіших, у мене є український дух. І він ніколи не здається. Ось це була моя мотивація у той момент. Навіть якби був задушливий прийом від Соріано – я б краще заснув, ніж постукав.

Чому Донченко почав говорити французькою після бою

Данііле, у флешінтерв'ю після перемоги ти почав говорити французькою. Як виникла ця ідея? І що це було?

Насправді я вільно спілкуюсь цією мовою. Вважаю, що люди завжди будуть більш доброзичливі до особи, яка розмовляє їхньою мовою. Тому показав, що я володію французькою.

Я з Житомирщини – у нас недалеко Чорнобильська зона, тому для дітей є різні програми. За однією з них у дитячому віці щоліта на місяць – два їздив до Франції, де й опанував мову.

Можливо, я й не свій для французів, але розумію їх менталітет і те, які вони.

Інтерв'ю Данііла Донченка в октагоні після перемоги над Соріано: дивіться відео

З ким, окрім Даніеля Родгіреса, хотів би побитись далі в UFC

Прямо в октагоні на бій у грудні ти викликав 15-го номера рейтингу Даніеля Родгігеса. Чому саме такий вибір?

Це останній турнір року. Він привертає увагу уболівальників, адже відбувається цей івент і потім йде перерва у місяць. Я швидко відновлююсь, люблю бути "в обоймі ".

Викликав цього суперника, оскільки ДіРод є у топ-15, а також – він зручний для мене. Я молодий, він уже на спаді й час забрати його місце у рейтингу. Можу вийти, показати яскравий бій і завершити його достроково.

Додатково, якщо це не буде останній турнір року, то я готовий навіть очолити невеликий UFC Fight Night, щоб виступити у п'ятираундовому бою.

Якщо не звертати у рейтингу увагу на Даніеля Родрігеса та нашого земляка Ярослава Амосова, з ким ще потенційний бій викликав би інтерес?

Наразі усі кажуть не поспішати, але я впевнений у власних силах і все прийде у свій час. Якщо запропонують колишніх чемпіонів Джека Делла Маддалену, Леона Едвардса, Белала Мухаммада або ж Майка Мелотта чи Хоакіна Баклі – це будуть цікаві бої.

Імен багато, з ким можна побитись. Якщо мені дають когось з ексчемпіонів, а також три місяці на підготовку у повному кемпі – погоджуюсь і ми б'ємось усі п'ять раундів.

Чим допомагає Ярослав Амосов та кого з українців очікувати в UFC

Трохи повернемося до бою з Соріано. Простежується закономірність, що кожен з суперників, пропускаючи певну кількість ударів починає "лізти у ноги". Як покращуєш захист від переводів у партер та чи є у цьому заслуга Ярослава Амосова?

Соріано свого часу був третім на турнірі All American з вільної боротьби. Це дуже хороший результат. Десь як у нас майстер спорту, або ж навіть "міжнародник ".

Що у першому, що у другому раундах я дуже легко захищався. Зараз багато працюю над боротьбою. Можливо, трохи менше відточую її атакувальний аспект, бо і він раніше був у мене на кращому рівні. Це також виправлю.

Ярослав мені багато допомагав. Ми трохи боролись і навіть після його поєдинку. Тренувались ще навіть до того як і його, і мене підписали в UFC. Амосов кликав мене до себе у зал, і я обов'язково приїду.

Тренер Майк Браун, Ярослав Амосов та Данііл Донченко / Фото з інстаграму Ярослава Амосова

Хто готував тебе до виступу у Парижі?

Дуже допомагає наш відомий український проспект, який, дай Боже, дуже скоро буде в UFC, для цього вже відбуваються багато дій. Маю на увазі Дмитра Гриценка. Він працював зі мною перед моїм дебютом з Родріго Сезінандо, сильно допомагав перед Соріано.

У минулому кемпі у мене в команді нікого не було, окрім мого головного тренера, і спаринг-партнера, ЗМС України з кікбоксингу WAKO Віталія Дубіни та Дімона Гриценка. Ми готувались втрьох. Але з моєю командою я можу тренуватись в гаражі та перемагати.

За понад 20-річну історію шоу TUF окрім тебе там був лише один українець – Людвік Шолінян у 2021-му. Як туди потрапив Данііл Донченко?

Зіграло роль те, що у мене дуже хороша американська менеджерська компанія. Також мої бої завжди були дуже видовищними: рубка, багато крові, багато дострокових перемог. Був чемпіоном у Казахстані у лізі Naiza Fighting Championship, ніколи не боявся показувати себе на камеру і того, яким я є.

Так мене підписали й не пошкодували. Зараз якщо почитати коментарі американських уболівальників, то можна побачити – вони вважають мене найкращим переможцем TUF за останні роки.

Як склались попередні бої Донченка в UFC

У червні в Баку він переміг шведа Теодора Берггрена технічним нокаутом у другому раунді. Перед цим, у лютому в Лас-Вегасі, українець здолав Алекса Мороно одностайним рішенням суддів.

Професійну кар'єру в UFC Донченко розпочав у вересні 2025 року після перемоги на TUF. Його дебют у лізі відбувся на турнірі UFC Fight Night 259, де наш земляк у першому ж раунді нокаутував бразильця Родріго Сезінандо.