Увечері 5 вересня український проспект напівсередньої ваги (до 77 кілограмів) UFC Данііл Донченко здобув яскраву перемогу над американцем Пунахеле Соріано під час турніру у Парижі. Для 25-річного бійця це четверта звитяга у чотирьох поєдинках найбільшої ММА-ліги світу.

Данііл Донченко (16-2 та 4-0 в UFC) увірвався до еліти ММА доволі стрімко. Торік у лютому стало відомо, що на той момент 23-річний спортсмен із Коростеня поповнить склад 33-го сезону бійцівського реаліті-шоу The Ultimate Fighter.

У травні – червні UFC українець потрапив у два епізоди TUF 33, а після перемог у них – вийшов до фіналу легендарного медіапродукту від UFC.

До свого бою з Соріано Данііл підходив вже у статусі чемпіона TUF, спортсмена з переможною серією у лізі та статусом "зірки, що сходить". Після того як усі троє суддів зафіксували його перемогу, український боєць дав ексклюзивне інтерв'ю 24 Каналу.

Данііле, яка твоя оцінка поєдинку проти Пунахеле Соріано?

Головне, що ми його виграли. Напередодні бою було багато тиску, бо всі казали, що це сильний опонент і великий стрибок в опозиції для мене.

Перед минулими виступами усі люди були впевнені у моїх перемогах, а тут думки фанатів трохи розділились. Це додало інтриги.

Ми з командою вирішили показати, що я не просто випадковий боєць, який перемагає дебютантів чи ветеранів. Тут завданням було продемонструвати, що я на голову сильніший і якщо ми не дозволимо – він по мені не влучить. У першому та другому раунді ви це бачили.

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У третьому він почав боротись і у нього навіть десь це виходило, але лише тому, що я взагалі не переживав щодо переводу у партер, а шукав удару ліктем. Якби я сказав собі: "Та ні, не треба, щоб він мене перевів", то Соріано б це й не зробив.

Бій Данііл Донченко – Пунахеле Соріано / Фото Getty Images

Чи вдалось вийти з октагона здоровим?

Так, я виграв з мінімальним для себе "уроном". Жодного синяка, усе лице ціле. Звісно, міг закінчити й у першому раунді, чи другому. Але усе було під контролем і я насолоджувався. Тепер люди знають, що можу і рубатись, і грамотно вести зустріч, і грамотно виступити з елементами рубки.

Я лише один рік в UFC. Ось 12 вересня буде рік з моменту дебюту. За цей час маю чотири перемоги, два нокаути, один бонус за нокаут у 100 тисяч доларів. Рухаємось далі.

У третьому раунді стався парадоксальний епізод, коли Соріано був у панівній позиції в партері, але в цей момент удари ліктями йому завдавав саме ти. Відчував якусь небезпеку тоді?

У моменті він мене взяв на прийом і відчув, що можу терпіти. Пізніше Соріано почав мене трохи розтягувати, я почав бити його ліктями й він трішки відпустив. Тоді реально сильно його бив.

Камера не передає того, наскільки це були сильні удари, але у мене після бою аж лікоть набряк.

Дещо згодом Соріано знову почав мене розтягувати. Воно було боляче. Але в той момент думав: "Нехай рве мені якісь зв'язки коліна і я потім випаду на пів року, але цей бій я уже виграв і дотерплю".

Але ви таки опинилися у стійці…

Так, я подивився на годинник, а там дві хвилини до кінця бою. Зрозумів, що ні, терпіти стільки часу – дуже довго, треба виходити. Знов почав бити його ліктями, суперник майже відпустив і я вийшов. Було, звісно, небезпечно, але впевненість у собі не втрачав.

Зараз відчуваю обов'язок доводити усім, що навіть у найважчих ситуаціях, найжахливіших, у мене є український дух. І він ніколи не здається. Ось це була моя мотивація у той момент. Навіть якби був задушливий прийом від Соріано – я б краще заснув, ніж постукав.

Данііле, у флешінтерв'ю після перемоги ти почав говорити французькою. Як виникла ця ідея? І що це було?

Насправді я вільно спілкуюсь цією мовою. Вважаю, що люди завжди будуть більш доброзичливі до особи, яка розмовляє їхньою мовою. Тому показав, що я володію французькою.

Я з Житомирщини – у нас недалеко Чорнобильська зона, тому для дітей є різні програми. За однією з них у дитячому віці щоліта на місяць – два їздив до Франції, де й опанував мову.

Можливо, я й не свій для французів, але розумію їх менталітет і те, які вони.

Інтерв'ю Данііла Донченка в октагоні після перемоги над Соріано: дивіться відео

Прямо в октагоні на бій у грудні ти викликав 15-го номера рейтингу Даніеля Родгігеса. Чому саме такий вибір?

Це останній турнір року. Він привертає увагу уболівальників, адже відбувається цей івент і потім йде перерва у місяць. Я швидко відновлююсь, люблю бути "в обоймі ".

Викликав цього суперника, оскільки ДіРод є у топ-15, а також – він зручний для мене. Я молодий, він уже на спаді й час забрати його місце у рейтингу. Можу вийти, показати яскравий бій і завершити його достроково.

Додатково, якщо це не буде останній турнір року, то я готовий навіть очолити невеликий UFC Fight Night, щоб виступити у п'ятираундовому бою.

Якщо не звертати у рейтингу увагу на Даніеля Родрігеса та нашого земляка Ярослава Амосова, з ким ще потенційний бій викликав би інтерес?

Наразі усі кажуть не поспішати, але я впевнений у власних силах і все прийде у свій час. Якщо запропонують колишніх чемпіонів Джека Делла Маддалену, Леона Едвардса, Белала Мухаммада або ж Майка Мелотта чи Хоакіна Баклі – це будуть цікаві бої.

Імен багато, з ким можна побитись. Якщо мені дають когось з ексчемпіонів, а також три місяці на підготовку у повному кемпі – погоджуюсь і ми б'ємось усі п'ять раундів.

Трохи повернемося до бою з Соріано. Простежується закономірність, що кожен з суперників, пропускаючи певну кількість ударів починає "лізти у ноги". Як покращуєш захист від переводів у партер та чи є у цьому заслуга Ярослава Амосова?

Соріано свого часу був третім на турнірі All American з вільної боротьби. Це дуже хороший результат. Десь як у нас майстер спорту, або ж навіть "міжнародник ".

Що у першому, що у другому раундах я дуже легко захищався. Зараз багато працюю над боротьбою. Можливо, трохи менше відточую її атакувальний аспект, бо і він раніше був у мене на кращому рівні. Це також виправлю.

Ярослав мені багато допомагав. Ми трохи боролись і навіть після його поєдинку. Тренувались ще навіть до того як і його, і мене підписали в UFC. Амосов кликав мене до себе у зал, і я обов'язково приїду.

Тренер Майк Браун, Ярослав Амосов та Данііл Донченко / Фото з інстаграму Ярослава Амосова

Хто готував тебе до виступу у Парижі?

Дуже допомагає наш відомий український проспект, який, дай Боже, дуже скоро буде в UFC, для цього вже відбуваються багато дій. Маю на увазі Дмитра Гриценка. Він працював зі мною перед моїм дебютом з Родріго Сезінандо, сильно допомагав перед Соріано.

У минулому кемпі у мене в команді нікого не було, окрім мого головного тренера, і спаринг-партнера, ЗМС України з кікбоксингу WAKO Віталія Дубіни та Дімона Гриценка. Ми готувались втрьох. Але з моєю командою я можу тренуватись в гаражі та перемагати.

За понад 20-річну історію шоу TUF окрім тебе там був лише один українець – Людвік Шолінян у 2021-му. Як туди потрапив Данііл Донченко?

Зіграло роль те, що у мене дуже хороша американська менеджерська компанія. Також мої бої завжди були дуже видовищними: рубка, багато крові, багато дострокових перемог. Був чемпіоном у Казахстані у лізі Naiza Fighting Championship, ніколи не боявся показувати себе на камеру і того, яким я є.

Так мене підписали й не пошкодували. Зараз якщо почитати коментарі американських уболівальників, то можна побачити – вони вважають мене найкращим переможцем TUF за останні роки.

Як склались попередні бої Донченка в UFC

У червні в Баку він переміг шведа Теодора Берггрена технічним нокаутом у другому раунді. Перед цим, у лютому в Лас-Вегасі, українець здолав Алекса Мороно одностайним рішенням суддів.

Професійну кар'єру в UFC Донченко розпочав у вересні 2025 року після перемоги на TUF. Його дебют у лізі відбувся на турнірі UFC Fight Night 259, де наш земляк у першому ж раунді нокаутував бразильця Родріго Сезінандо.