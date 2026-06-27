Разгромил соперника и вспомнил о Зеленском: Донченко одержал ошеломляющую победу в UFC

Боец полусреднего веса в ММА (до 77 килограммов) Даниил Донченко провел очередной поединок в UFC. Наш земляк выступил на турнире в Баку.

В столице Азербайджана проходит турнир UFC Fight Night. О результате поединка 24-летнего украинского спортсмена сообщает 24 Канал.

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Как сложился бой Донченко – Берггрен?

В первом раунде соперник украинца Теодор Берггрен (8-3) больше концентрировался на ударах по голове, тогда как Донченко (13-2) уделял внимание преимущественно ударам по ногам и туловищу.

Во втором пятиминутном периоде это дало свои плоды. Берггрен, очевидно, опасался сильных ударов по "нижним" частям тела. Однако уже в начале раунда он пропустил удар хай-киком в голову. После короткого добивания рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Момент нокаута в бою Донченко — Берггрен: смотрите видео

Впоследствии Донченко устроил небольшое шоу во время общения с репортером UFC Майклом Биспингом.

Эмануэль Макрон и Владимир Зеленский — большие друзья. Дайте мне бой на UFC во Франции,

– сказал Донченко во время короткого интервью в октагоне.

Отметим, что наш земляк не получил значительных видимых повреждений, но после боя прихрамывал, поскольку много раз наносил удары левой ногой.

Что дальше у украинца?

Теперь у Даниила есть неплохие шансы попасть в топ-15 полусреднего веса UFC. На 10-м месте там находится еще один украинец Ярослав Амосов.

Турнир в Париже, где хочет выступить Донченко, состоится 5 сентября. Место проведения — Accor Arena.