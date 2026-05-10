Амосов удачно воспользовался моментом, чтобы бросить соперника и сразу вышел на удушение, после чего Альваресу оставалось только сдаться. Такую технику отметили наградой за лучшее выступление вечера, пишет UFC в инстаграме.

Как завершился бой Амосова и Альвареса?

Ярослав Амосов выполнил программу максимум: не только одолел второго своего оппонента в промоушене UFC, но и сделал это уверенно, с доминированием, давая понять, что готов к более серьезным вызовам.

В первом раунде Ярослав полностью контролировал пространство, не давал испанцу ни одного шанса на удачные действия, под конец провел прием. Стало понятно, что долго в октагоне Альварес не продержится.

Так и произошло: Амосов поймал момент, хорошенько потряс оппонента на канвас, после чего обхватил шею испанца и не оставил тому вариантов, кроме как признать свое поражение.

Празднование украинца – это суперэффектный брейкданс прямо в центре клетки. Похоже, даже задушенный Альварес был поражен танцевальной техникой Ярослава.

Ярослава Амосов – Хоэль Альварес, завершение боя, смотрите видео:

Сколько получит Амосов за эффектное завершение боя?

Как пишет "Чемпион", признание финишного приема украинца лучшим на турнире принесет ему дополнительно 100 тысяч долларов к гонорару. Суммы контрактных выплат бойцам обычно не раскрываются, но бонус, судя по всему, существенно улучшил финансовые условия для Амосова.

Что дальше для Ярослава Амосова в UFC?

Двумя победами украинец доказал, что имеет высокие амбиции в UFC. После боя в интервью он прямо сказал, что хочет выйти в клетку против соперника из топ-10 рейтинга полусреднего веса.

Фаны MMA остались в восторге от выступления Амосова. В комментариях в соцсетях требуют дать ему сразу чемпионский поединок и сравнивают Ярослава с лучшими бойцами в истории промоушена.