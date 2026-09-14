"Лучше бы уснул, чем постучал": боец UFC Донченко прокомментировал угрозу поражения

Украинец Даниил Донченко победил американца Пунахеле Сориано в поединке в полусреднем весе в престижном промоушене UFC. Боец смешанных единоборств рассказал о ходе поединка и о моменте, когда казалось, что есть риск проиграть.

В эксклюзивном интервью 24 Канала Донченко проанализировал бой и признал, что противостоял не только сопернику, но и давлению со стороны болельщиков.

Донченко против Сориано: была ли опасность проиграть

Украинец заявил, что перед боем было много давления, потому что у него раньше не было столь сильного соперника. Нужно было доказать, что Донченко "не просто случайный боец, который побеждает дебютантов или ветеранов, а на голову сильнее".

Первые два раунда все шло по плану, а в третьем американец прибавил.

Сориано снова начал меня растягивать. Это было больно. Но в тот момент я думал: "Пусть он порвет мне какие-то связки в колене и я потом выпаду на полгода, но этот бой я уже выиграл и дотерплю",

– вспоминает Донченко.

Даниил говорит, что чувствовал обязанность доказать: даже в самых сложных ситуациях у него есть украинский дух, и он никогда не сдается.

"Вот это и было моей мотивацией в тот момент. Даже если бы Сориано применил удушающий прием – я бы лучше уснул, чем сдался", – смело утверждает Донченко.

Кто следующий соперник для Донченко

После победы над Сориано Донченко вызвал на поединок во время заключительного вечера UFC года в декабре Даниэля Родригеса, занимающего 15-е место в рейтинге UFC.

Если же ему дадут возможность полноценно провести тренировочный лагерь продолжительностью три месяца, то Донченко готов сразиться с бывшими чемпионами UFC – Джеком Деллом Маддаленой, Леоном Эдвардсом, Белалой Мухаммадом, Майком Мелоттой или Хоакином Бакли.