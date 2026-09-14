В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Донченко розібрав бій і визнав, що протистояв не лише супернику, але й тиску з боку вболівальників.

Донченко проти Соріано: чи була небезпеки програти

Українець заявив, що перед боєм було багато тиску, бо він раніше не мав настільки сильного суперника. Потрібно було довести, що Донченко "не просто випадковий боєць, який перемагає дебютантів чи ветеранів, а на голову сильніший".

Перші два раунди все складалося за планом, а у третьому американець додав.

Соріано знову почав мене розтягувати. Воно було боляче. Але в той момент думав: "Нехай рве мені якісь зв'язки коліна і я потім випаду на пів року, але цей бій я уже виграв і дотерплю",

– згадує Донченко.

Данііл каже, що відчував обов'язок довести: навіть у найважчих ситуаціях у нього є український дух, і він ніколи не здається.

"Ось це була моя мотивація у той момент. Навіть якби був задушливий прийом від Соріано – я б краще заснув, ніж постукав", – сміливо стверджує Донченко.

Хто наступний суперник для Донченка

Після перемоги над Соріано Донченко викликав на двобій під час заключного вечора UFC року у грудні Даніеля Родрігеса, який посідає 15-те місце у рейтингу UFC.

Якщо ж йому дадуть повноцінно провести тренувальний табір тривалістю три місяці, то Донченко готовий з колишніми чемпіонами UFC – Джеком Деллом Маддаленою, Леоном Едвардсом, Белалою Мухаммадом, Майком Мелоттою чи Хоакіном Баклі.