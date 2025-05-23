Несколько дней назад на ринге встретились украинский боксер Даниил Гончарук и россиянин Руслан Камилов. После боя украинец отличился непонятным поступком, пишет 24 канал.
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Обнял россиянина после нокаута
Украинец завоевал титул WBA Asia. Соперник отказался продолжать бой после четвертого раунда и Гончарову отдали победу.
После того, как судья объявил Даниила победителем, он обнялся с российским соперником. Причины такого поступка пока непонятны, поскольку боксер до сих пор не объяснил свои действия.
Объятия украинца и россиянина: смотрите видео
Отметим, что в активе Даниила Гончарова девять досрочных побед и одно поражение.