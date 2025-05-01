Укр Рус
Sport News 24 Бокс Украинский боксер обнялся с россиянином после того, как нокаутировал его
23 мая, 10:37
1

Украинский боксер обнялся с россиянином после того, как нокаутировал его

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Украинский боксер Даниил Гончарук одержал седьмую подряд досрочную победу, нокаутировав россиянина Руслана Камилова.
  • Гончарук обнял российского соперника после победы, но не объяснил причины этого поступка.
  • Даниил Гончарук получил титул WBA Asia после того, как соперник отказался продолжать бой.
  • Актив Гончарука: девять досрочных побед и одно поражение.

Украинский боксер Даниил Гончарук одержал седьмую подряд досрочную победу в своей карьере. Он отправил в нокаут россиянина Руслана Камилова.

Несколько дней назад на ринге встретились украинский боксер Даниил Гончарук и россиянин Руслан Камилов. После боя украинец отличился непонятным поступком, пишет 24 канал.

Читайте также Экс-чемпион мира посоветовал Усику завершить карьеру после новостей о реванше с Дюбуа

Обнял россиянина после нокаута

Украинец завоевал титул WBA Asia. Соперник отказался продолжать бой после четвертого раунда и Гончарову отдали победу.

После того, как судья объявил Даниила победителем, он обнялся с российским соперником. Причины такого поступка пока непонятны, поскольку боксер до сих пор не объяснил свои действия.

Объятия украинца и россиянина: смотрите видео

Отметим, что в активе Даниила Гончарова девять досрочных побед и одно поражение.