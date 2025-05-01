Украинский боксер обнялся с россиянином после того, как нокаутировал его
- Украинский боксер Даниил Гончарук одержал седьмую подряд досрочную победу, нокаутировав россиянина Руслана Камилова.
- Гончарук обнял российского соперника после победы, но не объяснил причины этого поступка.
- Даниил Гончарук получил титул WBA Asia после того, как соперник отказался продолжать бой.
- Актив Гончарука: девять досрочных побед и одно поражение.
Украинский боксер Даниил Гончарук одержал седьмую подряд досрочную победу в своей карьере. Он отправил в нокаут россиянина Руслана Камилова.
Несколько дней назад на ринге встретились украинский боксер Даниил Гончарук и россиянин Руслан Камилов. После боя украинец отличился непонятным поступком, пишет 24 канал.
Читайте также Экс-чемпион мира посоветовал Усику завершить карьеру после новостей о реванше с Дюбуа
Обнял россиянина после нокаута
Украинец завоевал титул WBA Asia. Соперник отказался продолжать бой после четвертого раунда и Гончарову отдали победу.
После того, как судья объявил Даниила победителем, он обнялся с российским соперником. Причины такого поступка пока непонятны, поскольку боксер до сих пор не объяснил свои действия.
Объятия украинца и россиянина: смотрите видео
Отметим, что в активе Даниила Гончарова девять досрочных побед и одно поражение.