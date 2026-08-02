"Пропускал тренировки": главный тренер Явгусишина рассказал, каким был Аонишики в детстве

Украинский сумоист Аонишики стремительно завоевывает Японию, но в детстве был далеко не образцовым учеником. Первый тренер Даниила Явгусишина вспомнил неожиданные подробности.

Сегодня 22-летний Даниил Явгусишин входит в число самых ярких звезд профессионального сумо и уже трижды выигрывал Кубок императора. Однако его путь к этому успеху начинался без каких-либо признаков будущей сенсации, рассказал первый наставник сумоиста Важа Даиаури в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Каким был Явгусишин в детстве

Первый наставник Даниила Явгусишина, заслуженный тренер Украины Важа Даиаури, признался, что будущая звезда профессионального сумо в раннем детстве не производил впечатления феноменального таланта.

По словам тренера, в секцию пятилетнего Даниила привела мама. Мальчик был обычным ребенком, а иногда даже пропускал занятия. Даиаури вспомнил, что однажды шестилетний Явгусишин не поехал в Киев на показательные выступления, ведь мама не решилась отпустить его одного.

Впрочем, в подростковом возрасте ситуация кардинально изменилась. Даниил начал стремительно прогрессировать не только физически, но и психологически, стал значительно более ответственным и начал максимально серьезно относиться к тренировкам.

Тренер также отметил, что будущий Аонишики успешно выступал не только в сумо. Он становился чемпионом Украины по вольной борьбе, побеждал в борьбе на поясах и демонстрировал хорошие результаты в дзюдо. Единственной проблемой были колени, поэтому мама просила не перегружать сына.

Война изменила его жизнь, но не сломила мечту

До полномасштабного вторжения России Явгусишин уже считался одним из самых талантливых молодых сумоистов Украины. В 2019 году он стал бронзовым призером юношеского чемпионата мира, а весной 2021-го выиграл сразу три золотые медали чемпионата Украины и завоевал путевку на чемпионат Европы.

После начала большой войны Даниил вместе с мамой уехал в Германию. При этом он не отказался от своей главной мечты – выступать в профессиональном сумо в Японии.

Помощь украинцу оказал знакомый японский спортсмен Арата Яманака, с которым Явгусишин познакомился еще на чемпионате мира 2019 года. Именно он помог Даниилу переехать в Японию, а семья японца приняла украинца у себя дома и поддержала его в самый сложный период адаптации.

В знак благодарности Явгусишин взял имя своего друга в качестве части спортивного псевдонима – Аонишики Арата. Сегодня украинец уже трижды выиграл Кубок императора и приблизился к исторической цели – стать первым европейским йокодзуной.