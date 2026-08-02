Нині 22-річний Данило Явгусишин входить до числа найяскравіших зірок професійного сумо та вже тричі вигравав Кубок імператора. Однак його шлях до цього успіху розпочинався без жодних ознак майбутньої сенсації, розповів перший наставник сумоїста Важа Даіаурі в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу.

Яким був Явгусишин у дитинстві

Перший наставник Данила Явгусишина, заслужений тренер України Важа Даіаурі, зізнався, що майбутня зірка професійного сумо в ранньому дитинстві не справляв враження феноменального таланту.

За словами тренера, до секції п'ятирічного Данила привела мама. Хлопчик був звичайною дитиною, а інколи навіть пропускав заняття. Даіаурі пригадав, що одного разу шестирічний Явгусишин не поїхав до Києва на показові виступи, адже мама не наважилася відпустити його самого.

Втім, у підлітковому віці ситуація кардинально змінилася. Данило почав стрімко прогресувати не лише фізично, а й психологічно, став значно відповідальнішим і почав максимально серйозно ставитися до тренувань.

Тренер також зазначив, що майбутній Аонішікі успішно виступав не лише в сумо. Він ставав чемпіоном України з вільної боротьби, перемагав у боротьбі на поясах і демонстрував хороші результати в дзюдо. Єдиною проблемою були коліна, через що мама просила не перевантажувати сина.

Війна змінила його життя, але не зламала мрію

До повномасштабного вторгнення Росії Явгусишин уже вважався одним із найталановитіших молодих сумоїстів України. У 2019 році він став бронзовим призером юнацького чемпіонату світу, а навесні 2021-го виграв одразу три золоті медалі чемпіонату України та здобув путівку на чемпіонат Європи.

Після початку великої війни Данило разом із мамою виїхав до Німеччини. Водночас він не відмовився від головної мрії – виступати у професійному сумо в Японії.

Допомогу українцеві надав знайомий японський спортсмен Арата Яманака, з яким Явгусишин познайомився ще на чемпіонаті світу 2019 року. Саме він допоміг Данилові перебратися до Японії, а родина японця прийняла українця у себе вдома та підтримала його в найскладніший період адаптації.

На знак вдячності Явгусишин взяв ім'я свого друга як частину спортивного псевдоніма – Аонішікі Арата. Сьогодні українець уже тричі виграв Кубок імператора та наблизився до історичної мети – стати першим європейським йокодзуною.