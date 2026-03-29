Футболист, избивший военнослужащего ТЦК, рассказал об увольнении из Колоса

Бывший игрок Колоса Даниил Колесник, который попал в скандал из-за избиения военнослужащего ТЦК, впервые раскрыл детали коммуникации с клубом относительно инцидента. Футболист признал, что реакция была для него ожидаемой.

Руководство команды понимало репутационные риски и быстро прекратило сотрудничество с Колесником. Игрок в комментарии YouTube-канала Pryvoz признался, что чувствует не так обиду, как досаду.

Что сказал Колесник об увольнении из Колоса?

По словам футболиста, решение о расторжении контракта было принято очень быстро.

Мне был звонок уже через час после сообщения в СМИ. Спорил ли я? Нет, понимал, что дело зашло слишком далеко. Руководство и президент получали много звонков, даже военные приезжали в Ковалевку и меня там искали,

– вспомнил Колесник.

При этом игрок согласился, чтобы прекращение сотрудничества было оформлено по обоюдному согласию и не отрицал свою вину, понимая, что подставил интересы клуба.

Было обидно, потому что я считаю, что приносил команде пользу. А им пришлось меня просто так отпустить,

– признался футболист.

После того, как в сети появилось полное видео инцидента, а Колесник публично объяснил свою позицию и заявил, что просто вступился за другого человека, в Колосе свое решение не пересматривали. Там только пообещали, что в будущем могут рассмотреть возвращение игрока.

