Футболист, избивший военнослужащего ТЦК, рассказал об увольнении из Колоса
- Бывший игрок Колоса Даниил Колесник был уволен из команды из-за скандала с избиением военнослужащего ТЦК, а решение о расторжении контракта было принято быстро после инцидента.
- Инцидент повлек уголовное производство, Колесника задержали, но суд изменил меру пресечения на личное обязательство, а клуб может рассмотреть его возвращение в будущем.
Бывший игрок Колоса Даниил Колесник, который попал в скандал из-за избиения военнослужащего ТЦК, впервые раскрыл детали коммуникации с клубом относительно инцидента. Футболист признал, что реакция была для него ожидаемой.
Руководство команды понимало репутационные риски и быстро прекратило сотрудничество с Колесником. Игрок в комментарии YouTube-канала Pryvoz признался, что чувствует не так обиду, как досаду.
Что сказал Колесник об увольнении из Колоса?
По словам футболиста, решение о расторжении контракта было принято очень быстро.
Мне был звонок уже через час после сообщения в СМИ. Спорил ли я? Нет, понимал, что дело зашло слишком далеко. Руководство и президент получали много звонков, даже военные приезжали в Ковалевку и меня там искали,
– вспомнил Колесник.
При этом игрок согласился, чтобы прекращение сотрудничества было оформлено по обоюдному согласию и не отрицал свою вину, понимая, что подставил интересы клуба.
Было обидно, потому что я считаю, что приносил команде пользу. А им пришлось меня просто так отпустить,
– признался футболист.
После того, как в сети появилось полное видео инцидента, а Колесник публично объяснил свою позицию и заявил, что просто вступился за другого человека, в Колосе свое решение не пересматривали. Там только пообещали, что в будущем могут рассмотреть возвращение игрока.
Что известно о ситуации с избиением военнослужащего ТЦК?
- Скандал начался с того, что сам Колесник обнародовал видео избиения человека в военной форме, хвастаясь этим поступком.
- Колос сразу же объявил о расторжении соглашения с игроком, а дело попало в полицию, где открыли уголовное производство. Колесника задержали, ему назначили ночной домашний арест.
- Сам игрок в инстаграме опубликовал видео с камер наблюдения, которое якобы подтверждает, что он реагировал на противозаконные действия военных ТЦК, которые на автомобиле задели другого человека, преследуя его.
- Суд, рассматривая дело, постановил изменить меру пресечения футболисту на личное обязательство.