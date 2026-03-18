Сам футболист в своем инстаграм рассказал подробности дела и подчеркнул, что суд учел все обстоятельства инцидента. Он также отметил, что оценивалось поведение каждого участника конфликта.

Что сказал Даниил Колесник о ходе дела?

Колесник рассказал о том, как произошло столкновение, кто кого преследовал и при каких обстоятельствах автомобиль ТЦК задел гражданского гражданина. По его словам, инцидент стал следствием эмоциональной перепалки между двумя мужчинами.

Футболист подчеркнул, что уважает Вооруженные силы Украины, поддерживает военных и защищает женщин, не оставаясь в стороне при несправедливости.

Считаем это решение апелляционного суда важным и справедливым

– отметил футболист.

Он также обратился к коллегам-футболистам, которые ранее публично осудили его действия, призвав быть объективными и взвешенными, а также к народным депутатам – взять дело на личный контроль для обеспечения беспристрастного расследования.

Колесник призвал всех участников конфликта прекратить эмоциональное обострение и действовать спокойно и цивилизованно.

Сейчас нужны спокойствие, мудрость и желание поставить точку в этой истории,

– подытожил Даниил Колесник.

Что известно о ситуации с Колесником и военными ТЦК?