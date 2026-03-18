Шовковский не горел желанием покидать Киев. Но, как признался в интервью ютуб-каналу Дениса Бойко, на одном из этапов мог бы перебраться в Англию.
Куда мог перейти Шовковский из Динамо?
Бывший игрок и тренер Динамо рассказал, что у него не было футбольного агента, ведь он не планировал покидать команду. При этом несколько клубов были заинтересованы в услугах голкипера.
Я знаю некоторые слухи, которые были – Валенсия, Парма и чуть позже Арсенал. Но это были только сплетни, и ничего конкретного я не видел,
– сказал Шовковский.
Однако впоследствии была и реальная возможность изменить украинский чемпионат на одну из топ-лиг Европы.
В свое время мы договорились с Шандором Варгой, что он будет моим агентом, если найдет мне клуб – не в Украине, потому что Динамо это Динамо. Я был в отпуске, он мне позвонил, сказал, я разговаривал с руководством, возможно, что-то срастется. Он не говорил конкретно, хотя я понимал, что речь идет об Арсенале. Потом позвонил: "Чтобы ты не разочаровывался, руководство сказало, что готово продать любого, кроме одного человека. И это именно ты",
– вспомнил Александр Шовковский.
Легенда Динамо не считает, что ему стоит жалеть за тем, что так и не попробовал силы за рубежом. Он не хочет жить прошлым и обижаться на кого-то, кто якобы как-то "испортили" ему карьеру – как это делают Виктор Леоненко или Олег Саленко.
Как Шовковский выступал за Динамо?
- Александр Шовковский – почти one club man: кроме короткой аренды в ЦСКА Киев, он выступал только в Динамо.
- По данным Transfermarkt, Шовковский провел 669 матчей во всех турнирах, пропустил 489 голов и 334 раза сохранял свои ворота сухими.
- В составе Динамо Шовковский – обладатель 14 титулов чемпиона Украины, 10 Кубков Украины и 5 Суперкубков.