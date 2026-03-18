Шовковский не горел желанием покидать Киев. Но, как признался в интервью ютуб-каналу Дениса Бойко, на одном из этапов мог бы перебраться в Англию.

Смотрите также Шовковский впервые озвучил истинную причину увольнения из Динамо

Куда мог перейти Шовковский из Динамо?

Бывший игрок и тренер Динамо рассказал, что у него не было футбольного агента, ведь он не планировал покидать команду. При этом несколько клубов были заинтересованы в услугах голкипера.

Я знаю некоторые слухи, которые были – Валенсия, Парма и чуть позже Арсенал. Но это были только сплетни, и ничего конкретного я не видел,

– сказал Шовковский.

Однако впоследствии была и реальная возможность изменить украинский чемпионат на одну из топ-лиг Европы.

В свое время мы договорились с Шандором Варгой, что он будет моим агентом, если найдет мне клуб – не в Украине, потому что Динамо это Динамо. Я был в отпуске, он мне позвонил, сказал, я разговаривал с руководством, возможно, что-то срастется. Он не говорил конкретно, хотя я понимал, что речь идет об Арсенале. Потом позвонил: "Чтобы ты не разочаровывался, руководство сказало, что готово продать любого, кроме одного человека. И это именно ты",

– вспомнил Александр Шовковский.

Легенда Динамо не считает, что ему стоит жалеть за тем, что так и не попробовал силы за рубежом. Он не хочет жить прошлым и обижаться на кого-то, кто якобы как-то "испортили" ему карьеру – как это делают Виктор Леоненко или Олег Саленко.

Как Шовковский выступал за Динамо?