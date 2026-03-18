Шовковський не горів бажанням залишати Київ. Але, як зізнався в інтерв'ю ютуб-каналу Дениса Бойка, на одному з етапів міг би перебратися в Англію.

Куди міг перейти Шовковський з Динамо?

Колишній гравець і тренер Динамо розповів, що у нього не було футбольного агента, адже він не планував залишати команду. При цьому кілька клубів були зацікавлені у послугах голкіпера.

Я знаю деякі чутки, які були – Валенсія, Парма і трохи пізніше Арсенал. Але це були тільки плітки, і нічого конкретного я не бачив,

– сказав Шовковський.

Проте згодом була й реальна нагода змінити український чемпіонат на одну з топ-ліг Європи.

Свого часу ми домовилися з Шандором Варгою, що він буде моїм агентом, якщо знайде мені клуб – не в Україні, бо Динамо це Динамо. Я був у відпустці, він мені зателефонував, сказав, я розмовляв з керівництвом, можливо, щось зростеться. Він не казав конкретно, хоча я розумів, що мова йде про Арсенал. Потім подзвонив: "Щоб ти не розчаровувався, керівництво сказало, що готове продати будь-кого, крім однієї людини. І це саме ти",

– пригадав Олександр Шовковський.

Легенда Динамо не вважає, що йому варто шкодувати за тим, що так і не спробував сили за кордоном. Він не хоче жити минулим і ображатися на когось, хто нібито якось "зіпсували" йому кар'єру – як це роблять Віктор Леоненко чи Олег Саленко.

Як Шовковський виступав за Динамо?