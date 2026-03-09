Бывший игрок Колоса-2 Даниил Колесник показал в сториз своего инстаграм благодарность от 57-го отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения за 2024 год.

Что написали военные в благодарности Колесника?

Благодарность Колеснику датирована 20 декабря 2024 года.

Как отмечается в официальной благодарности, помощь способствует повышению морально-психологического состояния личного состава и стимулирует их мотивацию выполнять определенные задачи по защите территориальной целостности Украины.

Благодарю Вас за неравнодушие к проблемам военнослужащих страны, надеюсь и на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле защиты нашего государства от врага,

– говорится в тексте благодарности.

Благодарность Даниилу Колеснику от военных / Фото: скриншот из инстаграма Колесника

Что известно о ситуации Колесника с военными ТЦК?