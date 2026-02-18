Колесник в заметке на своей странице в инстаграме утверждает, что не нападал первым и не скрывался от закона.

Смотрите также Ставил на место пьяных россиян: что известно о футболисте, который избил военнослужащего ТЦК

Что рассказал Колесник об инциденте с ТЦК?

По словам футболиста, он просто вступился за человека, на которого военнослужащие ТЦК якобы намеренно наехали машиной и применили неправомерные действия. В подтверждение своих слов он предоставил видео с камер наблюдения.

Я - спортсмен. Вся моя жизнь построена на дисциплине, результате и ответственности за свои действия. Я привык бороться - честно, открыто и по правилам. Представители ТЦК в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первые стали наносить телесные повреждения. Я не нападал, а только защищался от не спровоцированной агрессии. Я не скрывался. Я не избегал ответственности. Наоборот - я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали,

– объяснил ситуацию Колесник.

Что говорят о Колеснике в полиции?