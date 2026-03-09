Колишній гравець Колоса-2 Данило Колесник показав у сторіз свого інстаграм подяку від 57-го окремого полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення за 2024 рік.

Що написали військові у подяці Колесника?

Подяка Колеснику датована 20 грудня 2024 року.

Як зазначається у офіційній подяці, допомога сприяє підвищенню морально-психологічного стану особового складу та стимулює їхню мотивацію виконувати визначені завдання з захисту територіальної цілісності України.

Дякую Вам за небайдужість до проблем військовослужбовців країни, сподіваюся і на подальшу плідну співпрацю у справі захисту нашої держави від ворога,

– говориться у тексті подяки.

Подяка Данилу Колесника від військових / Фото: скріншот з інстаграму Колесника

Що відомо про ситуацію Колесника з військовими ТЦК?