Колишній нападник ковалівського Колос-2 Данило Колесник оголосив про продовження кар'єри у медіафутболі. Про це повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

Що сказав Данило Колесник?

Футболіст розповів, що детально ознайомився з роботою команд та форматом їхньої діяльності.

Ігніс, Престиж, Армат, Рух і Профан – це не просто медійні колективи, а й соціальні ініціативи, які підтримують ЗСУ, організовують збори, популяризують футбол серед дітей та висвітлюють життя команд і їхніх гравців.

У багатьох командах грають військові, легенди українського футболу та сильні особистості з чіткою громадською позицією.

Для мене це не просто футбол, це щось більше. Я переконаний, що медіафутбол має велике майбутнє, а я зможу в цьому напрямі на полі та поза ним. Це не футбол – це позиція!,

– сказав Колесник.

Що відомо про скандал між Данилом Колесником та військовим ТЦК?