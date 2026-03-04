Бывший нападающий ковалевского Колос-2 Даниил Колесник объявил о продолжении карьеры в медиафутболе. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм.

Что сказал Даниил Колесник?

Футболист рассказал, что подробно ознакомился с работой команд и форматом их деятельности.

Игнис, Престиж, Армат, Рух и Профан – это не просто медийные коллективы, но и социальные инициативы, которые поддерживают ВСУ, организуют сборы, популяризируют футбол среди детей и освещают жизнь команд и их игроков.

Во многих командах играют военные, легенды украинского футбола и сильные личности с четкой общественной позицией.

Для меня это не просто футбол, это нечто большее. Я убежден, что медиафутбол имеет большое будущее, а я смогу в этом направлении на поле и вне его. Это не футбол – это позиция!,

– сказал Колесник.

